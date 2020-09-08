Siirt'te fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı
SİİRT (AA) - Siirt'te fıstık bahçelerinde fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık bahçelerinde hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 1 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında fıstık bahçelerine yakın bölgelerde devriye gezerek, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi çaldıkları fıstıkla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.