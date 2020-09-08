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Aktüel Siirt'te fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı
Aktüel

Siirt'te fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:04:30 -
Siirt'te fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te fıstık bahçelerinde fıstık çalan 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık bahçelerinde hırsızlığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 1 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında fıstık bahçelerine yakın bölgelerde devriye gezerek, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi çaldıkları fıstıkla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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