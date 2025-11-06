  • İSTANBUL
Gündem Siirt’te "Danuk Şöleni" Açık hava sineması etkinliği
Gündem

Siirt’te "Danuk Şöleni" Açık hava sineması etkinliği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siirt’te "Danuk Şöleni" Açık hava sineması etkinliği

Siirt'te koruma altındaki çocuklarla Danuk (haşlanmış buğday) Şöleni ve Yıldızların Altında Açık Hava Sineması etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlik, kazanlarda pişirilen haşlanmış buğdayın ikram edilmesiyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altında olan çocuklara yönelik Danuk Şöleni gerçekleştirdiklerini söyledi. Sidar, "Bu şölenimizde neyi hedefliyoruz?

Çok eskiden unutulmaya yüz tutmuş bir etkinliğimiz vardı. Sonbahar aylarında buğdaydan yapılan bir şenlik havasında köyde insanların bir araya geldiği bir etkinlik olurdu. Burada koruma altında bulunan çocuklarımızın eski gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yetişmeleri maksadıyla etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız çok mutlu, herkes burada çok keyifli vakit geçiriyor. Bu etkinliği bu sene ilk kez yapıyoruz" dedi.

Kurum çalışanı Melike Koçyiğit, etkinlikle buğdayın bereketini çocuklarla paylaşmak istediklerini ifade etti. Koçyiğit, "Kuruluşumuzda diğer alanlarda hizmet veren arkadaşlarımızı da çağırdık. Çocuklarımıza misafirperverlik kültürümüzü aşılamayı hedefledik. Çocuklarımızın da yoğun bir katılımı oldu" diye konuştu.

