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Siirt'te çıkan yangında 10 hektar zarar gördü
Gündem Siirt'te çıkan yangında 10 hektar zarar gördü
Gündem

Siirt'te çıkan yangında 10 hektar zarar gördü

Siirt'te çıkan örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:23:00 - 2021-08-05 17:24:30
Siirt'te çıkan yangında 10 hektar zarar gördü

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alanda zarar oluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, Palamutlu köyü Yazıcık mezrasında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 10.40 sıralarında çıkan yangına, Pervari Orman İşletme Şefliği, Köprüçay Jandarma Karakol Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler tarafından müdahale edildi. Vatandaşların da desteğiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yerleşim yerlerine uzak alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili adli tahkikat başlatıldı."

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