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Aktüel

Siirt'te bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:24:32 -
Siirt'te bir apartman karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı.

Buna göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1423 Sokak'taki bir apartmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Apartman sakinlerin bir araya gelmemesi ve evlerinde kalmaları için gerekli önlemler alındı.

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