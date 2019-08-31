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Siirt’te Basur Çay’ına giren 1 çocuk boğuldu

Siirt’te 2 arkadaşıyla Başur Çay’ına giden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, serinlemek için daldığı suda akıntıya kapılarak boğuldu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:09
Siirt’te Basur Çay’ına giren 1 çocuk boğuldu

Siirt’te 2 arkadaşıyla Başur Çay’ına giden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, serinlemek için daldığı suda akıntıya kapılarak boğuldu.


Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Başur Çay’ında meydana geldi. Kurtalan ilçesine bağlı Akçalı köyünde yaşayan Çelik arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği çayda suya kapıldı. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine Çelik ailesi durumu jandarma, AFAD, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE, 112 acil, Bitlis Emniyet ve Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri ile arama çalışmaları başlatılırken, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi olay yerinin 50 metre ilerisinde Kurtay Çelik’in cansız bedenine ulaştı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:09
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