Siirt'te balkondan düşen çocuk yaralandı Siirt'te balkonda oyun oynarken ikinci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Siirt’te alınan bilgiye göre Alan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oyun oynayan Havin Atlağ, dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Yaralanan Atlağ, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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