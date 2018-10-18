Siirt'te 417 adet tarihi eser ele geçirildi!
Kurtalan ilçesinde Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 417 adet tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli şahıs enselendi.18 Ekim 2018 Perşembe 20:09
SİİRT İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 417 adet tarihi eser ele geçirilirken, şüpheli şahıs yakalandı.
Şahıs, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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