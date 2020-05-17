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Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Siirt’in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:36:34 -
Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Siirt’in Eruh ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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