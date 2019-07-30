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Siirt'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen ve 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonda, 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 18:17
Siirt'te 2 PKK'lı terörist öldürüldü!

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.

Operasyon sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:17
  1. Siirt
  2. Eruh ilçesi
  3. Terör operasyonları
  4. PKK operasyonu
  5. PKK'lı teröristler
  6. Terörle Mücadele

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