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Gündem Siirt’te 10 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor
Gündem

Siirt’te 10 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

Köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan sürü sahibi Zeki İmaç, çobanlığın zor bir iş olduğunu belirterek kimsenin kabul etmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:08:00 -
Siirt’te 10 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

Siirt’te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler, 10 bin lira maaşı kabul etmiyor.

Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.

Çobanlığa talep yok

Çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini söyledi.

"10 bin lira veriyoruz kimse kabul etmiyor"

İmaç, verecekleri maaşa ilişkin de konuşarak "Şu an Siirt’teyiz, Şırnak’tan Cizre’ye gidiyoruz. Çobanlık çok zordur. Kimse çobanlık yapamıyor, çoban bulamıyoruz. Çoban olmaları için ayda 10 bin lira veriyoruz, kimse kabul etmiyor. Geliyor bir hafta yapıyor, ikinci hafta kaçıyor. Yıllardır çobanlık ve hayvancılık yapıyoruz. Zor bir meslektir, çoban bulamıyoruz." dedi.

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