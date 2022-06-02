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Gündem Siirtli çiftçilerin yılan paniği!
Gündem

Siirtli çiftçilerin yılan paniği!

Siirt'in Eruh ilçesinde havaların ısınması ile birlikte artış gösteren yılanlar çiftçilere zor anlar yaşatıyor. İlçede tarımla uğraşan vatandaşlar, bahçelerindeki yılanlar için yetkililerden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 22:15:00 -

Havaların ısınması ile birlikte artış gösteren zehirli yılanlar Siirtli çiftçilere panik yaşatıyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, hemen her gün yılan gördüklerini söyleyerek, zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti.

'Oldukça büyük yılanlar'

Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılanlar gördüklerini aktaran ilçe sakinlerinden Ahmet Nas, "Bu yıl çetin bir kış geçirdik, sıcaklar da birden bastırdı. Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük." dedi.

Ahmet Nas, yetkililerden yardım istedi:

Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanların akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Yetkililerin bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz.

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Yorumlar

Mar

Peygamber efendimiz Hz.lerinin emri var, öldürsenize,yılan düşmandır,şeytandır.Adem nesline düşmandır,köy yerinde hiç mi tufekli biri yok,bre Adem .
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