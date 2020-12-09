Siirtli alim molla Sadullah Toprak vefat etti
Koronavirüse yakalanan Siirt’in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, vefat etti.
Siirt’in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Siirtli alim vefat etti
Siirt’in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, koronavirüse yakalandı. Siirt’in Tillo ilçesinde yaşayan molla Sadullah Toprak, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.
Defnedildi
Toprak, Tillo ilçesindeki mezarlığa defnedildi. Toprak’ın vefatı Siirt kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.