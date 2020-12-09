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Yaşam Siirtli alim molla Sadullah Toprak vefat etti
Yaşam

Siirtli alim molla Sadullah Toprak vefat etti

Koronavirüse yakalanan Siirt’in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:16:00 -
Siirtli alim molla Sadullah Toprak vefat etti

Siirt’in yetiştirdiği alimlerden molla Sadullah Toprak (89), koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Siirtli alim vefat etti

Siirt’in ulemalarından İsmail Fakirullah Hazretlerinin torunlarından din alimi molla Sadullah Toprak, koronavirüse yakalandı. Siirt’in Tillo ilçesinde yaşayan molla Sadullah Toprak, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Defnedildi

Toprak, Tillo ilçesindeki mezarlığa defnedildi. Toprak’ın vefatı Siirt kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.

 

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