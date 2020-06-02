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Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 7 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç kaza yaparak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 asker şehit oldu. 7 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:01:00 - 2020-06-02 00:44:07
Siirt'de askeri araç uçurumdan yuvarlandı: 2 şehit 7 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 9 askerden 2'si şehit olurken 7 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

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