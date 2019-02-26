Siirt yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Siirt

Siirt anket sonuçları açıklandı mı? Siirt seçim anketi 2019, Siirt'de son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Siirt'de ipi göğüslemek istiyor. 31 Mart yerel seçim Siirt'de son durum ne? Siirt seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberlerinin buradan takip edebilirsiniz.

Siirt seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 144.247 seçmenin 648 sandıkta oy kullandığı Siirt'de 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Siirt Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Siirt AK Parti belediye başkan adayı Ali İlbaş, İYİ Parti Siirt belediye başkan adayı Ahmet Özgür oldu. Siirt’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin belediye başkanlığını kazanacağı beklenmekte.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Siirt için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Siirt'de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ışık tutması açısından önemlidir.

Siirt 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Tuncer Bakırhan % 49.4

AK Parti adayı Ali İlbaş % 42.1

BBP adayı Hayrettin Çakıcı % 4.3

HÜDA PAR adayı Mehmet Tetik 1.2

Siirt 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 38.57

MHP: Yüzde 3.38

CHP: Yüzde 2.08

İYİ Parti: Yüzde 1.52

SP: Yüzde 0.94

Muş yerel seçim anketi 2019 yerel seçim sonuçları Muş