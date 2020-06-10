Resmi Gazete’de 41 il valisinin değiştiği yer aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi “Hangi illerin valileri değişti?” konusunu araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. Açıklamanın ardından pek çok kişi “Siirt valisi kim oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Siirt valisi kim oldu? | Siirt valisi ismi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Valiliğine getirildi.

Osman Hacıbektaşoğlu kimdir?

Osman Hacıbektaşoğlu 21 Nisan 1968’de Trabzon’un Of İlçesinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise tahsilini Of İlçesinde tamamladıktan sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

1993 yılında açılan Kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başlamıştır.

Hacıbektaşoğlu, 1997 yılında Kaymakamlık stajını üstün başarı ile tamamlamıştır. Kaymakamlık stajı programı dâhilinde 1996 yılında 6 ay süre ile Aksaray Ortaköy Kaymakam vekilliği görevini yapmıştır. Daha sonra sırası ile Amasya Hamamözü Kaymakamlığı (1997-1999), Siirt Baykan Kaymakamlığı (1999-2001), Kars Valiliği Vali Yardımcılığı (2001-2003), Bilecik Osmaneli Kaymakamlığı (2003-2006), Bitlis Tatvan Kaymakamlığı (2006-2008) ve Burdur Bucak Kaymakamlığı (2008-2013) görevlerinde bulunmuştur.

2013 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. 2014 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

21.06.2017 tarih ve 2017/260 sayılı Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Osman Hacıbektaşoğlu İngilizce bilmektedir.