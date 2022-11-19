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Ekonomi Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor
Ekonomi

Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre sürekli işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 14:51:00 -
Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Hayvan Bakıcısı özel şartları arasında Sürü Yetiştiriciliği Eğitimi Belgesine sahip olmak bulunmakta olup, ilanın yayınlandığı tarihten önce bu belgeye sahip olunması gerekmektedir. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

https://www.iskur.gov.tr// adresinden ulaşılabilir. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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