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Aktüel

Siirt-Pervari'deki terör operasyonlarında 4 Özel Harekat polisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:37:16 -
Siirt-Pervari'deki terör operasyonlarında 4 Özel Harekat polisi yaralandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonlarında 2'si ağır 4 Polis Özel Harekat personelinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen" Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada, 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.


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