Siirt kırsalında kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat bulundu
SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kaya bloğunda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yanıkses köyü Çaçi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda kaya bloğuna gizlenmiş 2 el bombası, kütüklük, keskin nişancı tüfeğine ait 4 şarjör ve 25 mühimmat ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza edildi, diğerleri olay yerinde imha edildi.