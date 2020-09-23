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Spor Siirt İl Özel İdare-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ertelendi
Spor

Siirt İl Özel İdare-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:46:44 -
Siirt İl Özel İdare-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı ertelendi

SİİRT (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor ile Karbel Karaköprü Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Siirt Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediye Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle ertelenmiştir."

Siirt İl Özel İdare'de 11 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Siirt İl Özel İdaresi Spor'un Bayrampaşa deplasmanında 20 Eylül Pazar günü oynaması gereken karşılaşma da bu nedenle ertelenmişti.

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