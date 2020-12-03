Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi can kaybı var mı?

Şiirt'te meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı. Söz konusu deprem Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa illerinde de hissedildi. ADAF’dan yapılan açıklamada ‘Şuanna kadar olumsuz bir ihbar gelmedi” denildi.

Siirt fay hattı nereden geçiyor?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de, Siirt ili de deprem riskinin yüksek olduğu coğrafyanın içerisinde yer almakta. Zira Siirt’teki fay hatları ve kırılabilecek fay hatları olan zonlar Kuzeydoğu Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattından farklı bir mekanizma ile oluşmuş durumda.