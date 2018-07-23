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Siirt Botan Vadisi terörden temizlendi, paraşütçülerin gözdesi oldu

Sürekli terörle anılan Siirt Botan Vadisi, terörün temizlenmesiyle birlikte yamaç paraşütçülerinin gözde mekanlarından biri haline geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:51
Siirt Botan Vadisi terörden temizlendi, paraşütçülerin gözdesi oldu

Siirt kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Botan Vadisi, yamaç paraşütçülerinin yeni gözdesi oldu.

Yıllarca silah sesleriyle yankılanan ve terörle anılan vadi, terörün bölgeden sökülüp atılması ve yılın 12 ayı uçuş yapılabilmesine olanak sağlaması nedeniyle paraşütçülerin akınına uğruyor.

Yamaç paraşütü sporcuları, vadinin eşsiz doğasında uçmanın keyfini çıkarırken, paraşütler de vadiye apayrı bir renk katıyor. Deyr mevkisinde yamaç paraşütü yapan sporcular, Botan Dağları’nı uçarak keşfediyor. 

2013 yılından beri Siirt Beron Sportif Havacılık Kulübü üyesi olan Soner Yılmaz, Botan Vadisi'nin muhteşem manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptıklarını anlattı.

Kentte haftada 4’ü bulan uçuşlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Uçuş sayımızı artırmış bulunmaktayız. Çok güzel termal akımları oluşuyor. Yamaç paraşütü pilotları burada termal akımları kullanarak yaklaşık deniz akımından 900 metre yükseklikte olan yere termal akımlarla 2 bin ile 3 bin metrelere kadar çıkarılabiliyor" dedi.

"Güven ortamıyla birlikte yaygınlaştı"

Ulaş Aslan da, yamaç paraşütü sporunun Siirt genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yaygınlaştığını ve özellikle gençlerin bu spora ilgi gösterdiğini aktardı.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güvenlik açısından sıkıntılı ve sorunlu olduğunu düşünen vatandaşlar olabilirler. Güven ortamının sağlanmasından ötürü burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Bizler her gün bu dağlara, ovalara gelip uçuşlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Şehrimize dışarıdan gelecek olan vatandaşlarımıza bu konuda gönülleri rahat olabilir." 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:51
  1. Siirt
  2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

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