Siirt Baykan TOKİ 59 konutları ne zaman teslim edilecek?

Baykan TOKİ konutları ne zaman saat kaçta teslim edilecek? TOKİ’ye başvurular yoğun bir şeklide devam ederken, bir yandan da TOKİ yaptığı konutları teslim etmeye de devam ediyor. TOKİ’nin Baykan’da yaptığı 59 konutun hak sahipleri TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyordu. TOKİ Siirt Baykan konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Siirt Baykan 59 konut projemiz, 16 Eylül - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. İşyeri teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan “Konut Teslim Programı” çerçevesinde projenin Müşavir Firması olan BCT İNŞ. MİM. MÜH. MÜŞ. A.Ş. tarafından Ziyaret Beldesi Şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

İşyeri alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır.

Alıcıyla imzalanan gayrimenkul satış sözleşmesi kapsamında satışa/teslime konu konutun sigorta ve DASK işlemleri aracı Banka tarafından yaptırılacak ve bedelleri, tahsil edilecektir.

Konutların ilk taksit ödemesi Ekim 2019 itibariyle başlatılacak olup, ilk Dönemsel Artış ise Ocak 2020’de uygulanacaktır.

Satışı yapılan işyerinin teslim tarihinde, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da kalan vadelere yayılarak tahsil edilecektir; isteyen alıcılar teslimde hesaplanan KDV tutarını peşin olarak ödeyebileceklerdir.

Şantiyede yapılacak konutun fiili teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin haksahibinde bulunan nüshası,

Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

KDV tutarının yatırıldığına dair fatura. Belgeler eksiksiz ise konut alıcılarına, müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.