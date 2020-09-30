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Aktüel Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu
Aktüel

Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:13:46 -
Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu

SİİRT (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 5-9 Ekim tarihinde düzenlenecek 3. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl da çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.

Türkiye'den ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde finalist olan 24 filmin yarışacağı festivalde, sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA, Lineer, Kareli Defter, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçildi.

Senaryo, yönetmenlik ve oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları festival 5 gün sürecek.

Türkiye, Mısır, Suriye, İran ve Kırgızistan'dan filmlerin finale kaldığı festival, ödül töreniyle sona erecek.

Birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek festivalde ayrıca jüri özel ödülü ve Siirt İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü verilecek.

Yapımcı Şükrü Avşar'ın başkanlığını yaptığı festivalde, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, yönetmen Sadullah Şentürk, oyuncu Nursel Köse, Orhan Güner, yazar Nasuhi Güngör, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Selin Tunç, yönetmen Cevriye Demir, avukat Burhan Gün, akademisyen Nagihan Çakar Bikiç jüri üyesi olarak yer alıyor.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye "http://www.siirtkisafilmfestivali.com/festival/" adresinden ulaşılabilecek.

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