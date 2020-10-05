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Aktüel Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Aktüel

Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:13:20 -
Siirt 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

SİİR (AA) - Siirt'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, geçen sene çok sayıda sinema oyuncusu, yapımcı ve senaristin konuk olduğu festivalin büyük ilgi gördüğünü anımsattı.

Bu sene de yapımcı kadroların Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Festivalde Kovid-19'la mücadele görev alan sağlık çalışanları, emniyet, jandarma, öğretmen görevlilerine, 65 yaş ve üstü ile engellilere yönelik film gösterimi yapılacak. Siirt bütün kültürlerin barış içinde yaşadığı bir kenttir. Geçmişten beri çok büyük insanlar bu topraklarda yaşamış, insanlığa ışık olmuştur. Veysel Karani Hazretlerinin türbesi Siirt'te. İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri yine bu topraklarda ilim yapmış ve yine o ilmi sonraki kuşaklara bu topraklardan aktarmışlar."

- "Bölgemiz terörle anılmayı istemiyor"

Bölgenin artık terörle değil kültürle, sanatla anıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Siirt, bütün Türkiye'ye ilim hayatında, siyaset hayatında ve yine sanatta çok önemli değerler kazandırmış. Bu topraklar terör belasına mustariptir. Bölgemiz terörle anılmayı istemiyor. Geçmişinde olduğu gibi kültüründe, sanatla, festivalle anılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, festivalin sadece Siirt'in sosyal kültür ve ekonomik hayatına yapacağı katkılar dışında genç ve çocuklara bu vizyonu kazandırmasında büyük destek sağlayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği yöneticisi ve festival direktörü Şeyda Canan da 5 gün sürecek festivale 70'i yurt dışında 310 eserin katıldığını söyledi.

24 eserin finale kaldığı festivalde birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verileceğini aktaran Canan, şöyle devam etti:

"Ayrıca yarışmaya Mısır, İran, Suriye, Kazakistan ve Fransa'dan da katılan eserler var. Festivalin yarınki etkinliğini Kurtalan'da yapıyoruz. Çarşamba günü Şirvan, perşembe günü Pervari ve cuma günü de Eruh'ta çocuklarla bir araya geleceğiz. Festivalde kapanış programı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Jüri Üyesi Şaban Kızıldağ ve diğer davetlilerin katılacağı plaket töreniyle sona erecek."

Etkinlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki 30 çocuğa gezici sinema tırında uzun metraj çocuk filmi izletildi.

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