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Dünya Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açıkladı. İran'a sert tepki gösteren Tufeyli, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in kendisine ''Türkiye'nin önünde koridor olması için Ermeniler ile birlikteyiz'' dediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:44:00 - 2020-12-14 16:54:17

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve İran'a sert tepki gösterdi.

Tufeyli, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da düzenlenen zafer geçit töreninin ardından bir kez daha kasıtlı olarak Türkiye'yi hedef alan İran'ın bu politikasının ardında yatanları açıkladı.

İran medyası Ermenistan'ı destekledi

Operasyon sırasında başkent Tahran'da olduğunu belirten Tufeyli, ''İran medyasının Ermenistan'a nasıl destek verdiğini gördüm, devlet ve medya Ermenilerle birlikte... Şaşırdım çünkü; Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını bekliyordum. Biz, İslam devletiyiz diyorsunuz. Yani yeriniz, mazlumun yanıdır. Zalimin, düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Asırlardır Azerbaycanlıların İran'da yaşadığını belirten Hizbullah sekreteri, ''Azerbaycan, İran'ın bir parçasıdır diyorsunuz, dolayısıyla sizin durmanız gereken yer sizin de bir parçanız olan mazlum Azerilerin yanıydı.'' görüşünü dile getirdi.

Zarif'ten skandal açıklama: Türkiye'nin Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz

Bu gelişmeler üzerine Tufeyli, olayın detaylarını öğrenmek maksadıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştüğünü belirterek, ''Ermenistan-Türkiye sınırında, biz Türkiye'nin Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi... Türkiye'nin önünde bir koridor olması için Ermenilerle beraberiz.'' yanıtını aldığını aktardı.

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