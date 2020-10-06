Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı

İran medyasının ve halkının Ermenilere nasıl destek verdiğini gördüm. Devlet ve medya Ermenistan ile beraber, şaşırdım çünkü Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını beklerdim. Biz islam devletiyiz diyorsunu zulmün yanındasınız. Zalimin yanında durmanızı anlamıyorum. İran'da çok sayıda Azerbaycanlı var. Sizin mazlumun yanında lomanızı beklerdim. Bunlar da mazlum Şii Müslümanlar, Kur'an iyilik ve takvayı tavsiye ediyor.

Vaktiyle bir İran Dışişleri Bakanı ile konuştum, bana anlattı. "Ermenistan Türkiye sınırında, İran Türkiye'nin önünde, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerle bağını engellemek istiyoruz. Türkiye ile koridor olduğu için Ermenistan'ı destekliyoruz." dedi. İkiniz de Müslüman ülkesiniz. Birlik olup destekleşeceğinize Müslüman olmayan ülkelere destek veriyorsunuz.