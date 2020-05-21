Sihirbazların Firavun'a cevabı
Firavuna cesaretleriyle meydan okuyan sihirbazların ibret dolu kıssası...
Firavun’un Tanrılık iddiâsını reddeden ve onun tahammül üstü eziyetleri karşısında:
“–Senin zulmün dünyâya âittir, sen hükmünde ve davranışlarında serbestsin, nasıl olsa bizler Rabbimiz’e döndürüleceğiz!” diyerek îman cesâretiyle meydan okuyan sihirbazlar, Firavun’un emriyle elleri ve kolları çapraz kestirilip hurma dallarına asılmadan önce, beşerî bir acziyet gösterip îman zaafına düşme endişesiyle ellerini semâya kaldırmışlar:
“...Yâ Rabbi! Üzerimize sabır yağdır; canımızı Müslüman olarak al!” (el-A’râf, 126) diyerek Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etmişler ve ardından şehâdetin lâhûtî hazzı içerisinde Rab’lerine kavuşmuşlardır.
Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları