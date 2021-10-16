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Dünya SİHA’lar Mısır’ı korkuttu
Dünya

SİHA’lar Mısır’ı korkuttu

Türkiye'nin Fas ve Etiyopya’ya SİHA satacak olması Mısır’ı telaşlandırdı. Kahire yönetimi, satışı durdurması için ABD ve Avrupa ülkelerinden yardım talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 07:42:00 -
SİHA’lar Mısır’ı korkuttu

 MÜNÜBE YILMAZ 

Türkiye'nin Fas ve Etiyopya ile TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satış sözleşmeleri imzalaması Mısır’ı telaşlandırdı.

Nil'deki bir hidroelektrik barajı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Etiyopya’ya SİHA sevkiyatına karşı çıkan Kahire yönetiminin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmak için yardım talep ettiği belirtildi.

Türkiye’nin sattığı İHA sistemlerinin Afrika’da dengeleri bozabileceğine vurgu yapan Mısırlı bir kaynak, Kahire ve Ankara arasında temas kurulmaya çalışılırken Etiyopya’ya SİHA satılmasının zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini savundu.

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