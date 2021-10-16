SİHA’lar Mısır’ı korkuttu

MÜNÜBE YILMAZ

Türkiye'nin Fas ve Etiyopya ile TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satış sözleşmeleri imzalaması Mısır’ı telaşlandırdı.

Nil'deki bir hidroelektrik barajı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Etiyopya’ya SİHA sevkiyatına karşı çıkan Kahire yönetiminin, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmak için yardım talep ettiği belirtildi.

Türkiye’nin sattığı İHA sistemlerinin Afrika’da dengeleri bozabileceğine vurgu yapan Mısırlı bir kaynak, Kahire ve Ankara arasında temas kurulmaya çalışılırken Etiyopya’ya SİHA satılmasının zaten gergin olan ilişkileri daha da gerginleştireceğini savundu.