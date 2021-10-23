SİHA'lar harekete geçti! "Türkiye'den harekat emri aldık"

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Azez'de iki polisi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

ABD'den cesaret alan terör örgütü, son iki ayda hem Mehmetçik'e hem Suriye Milli Ordusu ve sivillere en az 130 saldırı düzenledi.

Bu saldırılar, ABD ve Rusya'nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK'nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Halaf'tan geldi.

Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Beştepe'de yaptığı açıklamada, Suriye'den saldırıların arttığını ve bunları bertaraf etme noktasında kararlı olduklarını söylemişti.



Bu açıklamalar sonrası "Türkiye Suriye'de yeni operasyona mı hazırlanıyor?" iddiaları gündeme gelirken, geçen cuma namazı çıkışı da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız" demişti.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkililer de Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in hazırlık yaptığını belirterek, Rusya ve ABD ile yürütülen diplomasinin başarısız olması durumunda Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon yapacağını söylemişti.



Bu gelişmeler sonrası Türk SİHA'ları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde keşif uçuşları yapmaya başladı.

"Operasyon için emir geldi"

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) saha komutanlarından biri de Al Monitor'a verdiği demeçte, "Ankara, bir hafta önce askeri hazırlık durumumuzu yükseltmemizi istedi. Araçlar hazırladık ve silahlarımızı denetledik. Ancak operasyonun ne zaman ve nerede olacağı henüz belli değil" dedi.

Olası operasyonun yerinin neresi olabileceğine dair kendi fikrini beyan eden eden komutan, "Türkiye'nin bir sonraki operasyonu muhtemelen Tel Rıfat'ta olacak, ancak rejim ve Rus askerlerinin varlığı nedeniyle bu kolay olmayacak. Türkiye operasyonu Ayn el-Arab'dan da başlatabilir" ifadelerini kullandı.