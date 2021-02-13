SİHA ve F-16'lar havalandı! Nüfuz edici bombalar yok etti

Irak’ın kuzeyinde yürütülen hava destekli "Pençe-Kartal-2" devam ediyor. 29 Mayıs 2019'da başlayan seri halde devam eden Pençe 1-2-3 ve Pençe-Kartal operasyonlarıyla sınır hattındaki kampları temizleyerek Sinat, Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesini 40'a yakın üs bölgesi ile kontrol altına alan TSK, şimdi 35 km derindeki Gara bölgesine indi.

Yeniden toplandılar

Bölgeye ilk hava harekatı geçtiğimiz yıl eylül ayında düzenlenmişti. Örgütün bölgedeki elebaşı, çok sayıda terörist öldürülmüştü. Ağır darbe yiyen örgüt, daha derinlere çekilse de bölgedeki derin mağaralar temizlenememişti. Ancak bahar aylarının yaklaşması ile örgüt üyelerinin yeniden Türkiye'ye sızmak yeniden bölgede toplanması ile düğmeye basıldı.

Nüfuz edici bomba

40'tan fazla uçağın katıldığı hava harekatında barınak, sığınak, mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ve mağaraların da aralarında bulunduğu 50'den fazla hedef imha edilmiştir. İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları'nın da görev aldığı hava harekatında mağaraları yok etmek için nüfuz edici bombalar kullanıldı. Ardından da kara harekatı düzenlendi.

Derin vadi ve uçurumlar var

Derin vadi, uçurumlar ve dağ sıraları olduğu için bölgeye kara yoluyla değil hava birlikleri ile ulaşıldı. Ancak örgütü şaşırtmak amacıyla terörist örgütün beklentisi aksine harekat kuzeyden Türkiye tarafından değil, güneyden düzenlendi. Seçkin birlikler, dünyada çok az sayıda ordunun yapabileceği bir harekatla gece bölgeye indi. Mehmetçik, tek tek mağaraları temizlemeye başladı. Yerel kaynaklar, sızma/baskın hazırlığı yaparken şok baskınlar yiyen örgütün şokta olduğunu çok sayıda teröristin da yaralandığını belirtiyor.

Sızmadan önceki son durak

TSK'nın terörden arındırmak harekat düzenlediği Gara bölgesi stratejik bir öneme sahip. Örgüt TSK'nın operasyonları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki silah ve mühimmatı bu bölgeye taşıdığı belirtiliyor. Sınır hattında bulunan Zap, Avaşin ve Basyan bölgesindeki terör unsurları da lojistik ve eleman desteğini Gara bölgesinden alıyor.

Sincar bağlantısı kesiliyor

Kandil'den gelerek Türkiye'yi sızmak isteyen teröristlerin sınır kamplarından önceki son durağı Gara bölgesi oluyor. Gara aynı zamanda Kandil'den Sincar'a uzanan lojistik hattın ortasında olduğu, bölgenin temizlenmesi ile Sincar'ın da baskı altına alınacağı dile getiriliyor. Labirent gibi mağara sistemleri ve kara ile ulaşım imkanı olmadığı önce nokta operasyonları ile teröristlerin temizleneceği ardından da bölgede alan kontrolü sağlanacağı belirtiliyor. Bölgede ya doğrudan üs bölgeleri kurulması ya da Irakla işbirliğine gidilerek örgütün yeniden yapılanmasını engelleyecek tedbirler alınması masada.

Sayı 37 oldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 37 oldu."

Gara şehitleri toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler Coşkun, Güler ve Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak Yeni şafak