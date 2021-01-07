SİHA sırasına girdiler! 'Türkiye'den satın almak istiyoruz'

Dünya, gözlerini Suriye, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'larına çevirdi. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan, Bayraktar TB2 SİHA satın almak istiyor. Ukrayna ise yeni Bayraktar SİHA'lar alacaklarını duyurdu.

Türkiye’nin millî imkânlarla ürettiği Bayraktar TB2 SİHA, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’nın ardından şimdi de Avrupa’da boy göstermeye hazırlanıyor. Libya'daki iç savaşta, TSK’nın Suriye ve Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonlarda ve son olarak Karabağ’da ‘denge değiştirici’ unsur olarak sahneye çıkan yerli silah, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin takibinde. İngiltere, Sırbistan ve Kazakistan’ın envanterine Bayraktar TB2 katmak için harekete geçtiği belirtilirken son olarak Bulgaristan’ın da millî silahları envanterine katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Daha önce altı adet Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna ise deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni Bayraktar SİHA’lar alacaklarını duyurdu.

Komşudan da talep var

Bulgaristan, altı adet Bayraktar TB2 almak için girişimlerini geçtiğimiz yıl başlatmış ancak Covid-19 salgını sebebiyle görüşmeler ertelenmişti. Bu yıl içinde Sofya’da yapılacak görüşmeler sonucunda Bulgaristan’a Bayraktar TB2 ihraç edilebileceği bildirdi. Bayraktar’ın Bulgaristan’a ihraç edilmesi hâlinde millî sistemler, ilk defa bir AB üyesi ülke tarafından kullanılmış olacak.

Savaşların seyrini değiştirdi

Türk SİHA’ları ile ilgilenen bir diğer Avrupa ülkesi ise İngiltere. Dağlık Karabağ'da kullanılan Bayraktar’ın, savaşların seyrini değiştirecek kapasitede olduğunu ispatlamasının ardından İngiltere’nin bu sistemlerle yakından ilgilendiği belirtiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Londra’nın ABD’li üretici General Atomics tarafından yapılan Protector’un yerine, hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istediği ifade ediliyor. Ayrıca İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın, “Türk SİHA’ları çığır açan silah” dediğini geçtiğimiz günlerde uluslararası medyada yansımıştı.

Ukrayna, SİHA filosunu güçlendiriyor

Geçtiğimiz sene Türk SİHA’larından satın alan Ukrayna’nın ise bu sene için de yeni bir siparişte bulunacağı açıklandı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, İHA satın alımına hazırlandıklarını belirtirken 2021’de deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları için, “Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz” dedi.

Sırbistan'da almak istiyor

Türkiye'den insansız hava araçları satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Türk İHA’ların son derece iyi olduğunu ifade ederek bu sistemleri envanterlerine katma niyetini ortaya koymuştu. Bayraktar TB2'den övgüyle söz eden Vucic, bu sistemlerini çok enteresan bulduklarını ve satın almak istediklerini dile getirmişti.

Kazakistan'dan sipariş

Türk SİHA’ları ile yakından ilgilenen bir diğer ülke ise Kazakistan. Kazakistan Savunma Bakanlığının 30-40 arasında Bayraktar TB2 sipariş etmek istediği belirtiliyor. Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, geçtiğimiz sene İHA ve tesislerinin incelenmesi esnasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etmişti.

"Yok edici' yorumları yapıyorlar

Bayraktar TB2’nin savaş alanındaki başarısı bütün dünya tarafından ilgiyle takip edilirken özellikle Libya’da ve Karabağ’da Rus hava savunma sistemlerini imha etmesinin önemine işaret ediliyor. Millî silahın bu başarısından dolayı Ankara’da görev yapan yabancı misyon tarafından “yok edici” olarak adlandırıldığı öğrenildi.