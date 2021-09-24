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Gündem “SİHA Sezgin” Selahattin Demirtaş'ın ayağına gitti! Abdullah Zeydan'ı da ihmal etmedi
Gündem

“SİHA Sezgin” Selahattin Demirtaş'ın ayağına gitti! Abdullah Zeydan'ı da ihmal etmedi

Daha önce, Türkiye’nin teröristlere yönelik SİHA saldırılarını eleştirdiği için “SİHA Sezgin” namıyla bilinen CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ayağına gitti. Demirtaş ile de yetinmeyen Tanrıkulu, "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar" sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti'ne alçakca meydan okuyan HDP eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı da ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:13:00 -

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP arasındaki "dostluk" artık gizlenmiyor.

Daha önce, Türkiye’nin teröristlere yönelik SİHA saldırılarını eleştirdiği için “SİHA Sezgin” namıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ayağına gitti.

Cezaevi ziyaretinde sadece Demirtaş'ı görmekle yetinmeyen Tanrıkulu, "PKK'nın öyle bir gücü var ki sizi tükürüğüyle boğar" sözleri ile Türkiye Cumhuriyeti'ne alçakca meydan okuyan HDP eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı da ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından bu durumu utanmadan paylaşan CHP'li Tanrıkulu Demirtaş için 'sevgili dostum' ifadesini kullandı.

İşte Sezgin Tanrıkulu'nun o paylaşımı:

"Edirne Cezaevinde sevgili dostum meslektaşım Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan’ı ziyaret ettim. Selamları var."

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