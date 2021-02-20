“SİHA Sezgin” kendini aştı! Dağa selam çakan Eren Keskin'e CHP kalkanı

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’in Genel Yayın Yönetmeni ve İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı. Daha önce terör örgütü PKK’ya yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen hava harekatlarına karşı çıkan Sezgin Tanrıkulu, bu paylaşımıyla da tepki topladı.

PKK yakınlığıyla tanınan Eren Keskin’i güzellemeye çalışan Tanrıkulu, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Eren Keskin, herkes için bir insan hakları savunucusudur. Yaşamının hiçbir döneminde savaş ve şiddet propagandası yapmamıştır.”

“Dağdakiler, sizi seviyorum”

CHP’li Tanrıkulu’nun güzellemeye çalıştığı Eren Keskin, terör örgütü PKK’yı ve PKK’lı teröristleri öve öve bitiremeyen bir isim olarak biliniyor. Hali hazırda Özgür Gündem’deki görevini sürdüren Keskin, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımında, “Kürdistan’a her geldiğimde aynı his! Dağlar ve Dağdakiler sizi seviyorum!” ifadelerini kullanmıştı.