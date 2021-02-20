  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye sınırları yeniden çiziyor

TSK hakkındaki kanun Meclis'ten geçti

ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı

PKK'nın kozmik odasına girildi! Neler çıktı neler

20.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşüren ne oldu?

Rusya'dan 'Reina saldırısı' açıklaması: Mali izlerini tespit ettik

Gergerlioğlu hakkındaki 'hapis cezası'nın onanması HDP'yi fena gerdi!

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
Gündem “SİHA Sezgin” kendini aştı! Dağa selam çakan Eren Keskin'e CHP kalkanı
Gündem

“SİHA Sezgin” kendini aştı! Dağa selam çakan Eren Keskin'e CHP kalkanı

Daha önce, Türkiye’nin teröristlere yönelik SİHA saldırılarını eleştirdiği için “SİHA Sezgin” namıyla bilinen CHP’li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şimdi de PKK’nın gazetesi Özgür Gündem’de Yayın Yönetmenliği yapan ve teröristleri alenen öven paylaşımlarıyla bilinen İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin’i övdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 14:51:00 - 2021-02-20 15:03:36
“SİHA Sezgin” kendini aştı! Dağa selam çakan Eren Keskin'e CHP kalkanı

 yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’in Genel Yayın Yönetmeni ve İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı. Daha önce terör örgütü PKK’ya yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen hava harekatlarına karşı çıkan Sezgin Tanrıkulu, bu paylaşımıyla da tepki topladı.

PKK yakınlığıyla tanınan Eren Keskin’i güzellemeye çalışan Tanrıkulu, Twitter hesabından şunları yazdı:

Eren Keskin, herkes için bir insan hakları savunucusudur. Yaşamının hiçbir döneminde savaş ve şiddet propagandası yapmamıştır.

“Dağdakiler, sizi seviyorum”

CHP’li Tanrıkulu’nun güzellemeye çalıştığı Eren Keskin, terör örgütü PKK’yı ve PKK’lı teröristleri öve öve bitiremeyen bir isim olarak biliniyor. Hali hazırda Özgür Gündem’deki görevini sürdüren Keskin, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımında, “Kürdistan’a her geldiğimde aynı his! Dağlar ve Dağdakiler sizi seviyorum!” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
İSLAM

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Kur'an-ı Kerim'e görüşlerini karıştırdığı iftirasını atarak tepki çeken Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öz..
Tüketicide güven artıyor
Ekonomi

Tüketicide güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?

Akit Tv canlı yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya, kendisine yöneltilen, 'HÜDA PAR ile Hizbullah arasında bir ilişki var ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay