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Gündem SİHA olayında yaşananların perde arkası! ABD terör örgütünü sattı
Gündem

SİHA olayında yaşananların perde arkası! ABD terör örgütünü sattı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 00:39:00 -
SİHA olayında yaşananların perde arkası! ABD terör örgütünü sattı

Ankara-Washington hattında SİHA olayının sıcaklığı sürerken gazeteci Zafer Şahin SİHA olayının ayrıntılarını yazarak, ABD'nin terör örgütünü sattığını iddia etti.

Mehmetçik, terör örgütlerine karşı Türkiye'nin meşru müdafa haklarını kullanmak için Irak ve Suriye'de operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütüne ait belirlenen hedefler yerle bir edilirken terör örgütüne göz açtırılmıyor.

Belirlenen noktalar SİHA'lar ve savaş uçaklarıyla yoğun bombardıman altına alınıyor.

SİHA olayı

Dün ise yapılan operasyon faaliyeti sırasında bir SİHA'nın düşürüldüğü haberi gündemin önemli konusu haline gelmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'nın ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
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Dışişleri'nden açıklama geldi

Bugün ise Dışişleri Bakanlığı SİHA olayının, PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilemediğini açıkladı.

Zafer Şahin süreci anlattı

Ankara-Washington hattında bunlar yaşanırken Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, yaşanan süreci yazdı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, Pentagon tarafından yapılan açıklamanın şifrelerini tek tek anlattı.

"Türkiye'nin kararlılığını gördük"

Türkiye'nin bölgeyi terörden temizlemesinde kararlı olduğunu ABD'nin de anladığını belirten Şahin şunları kaydetti:

Drone'nın geri çekilmemesi Türkiye’nin kararlığını gösteriyor. Bu uyarımızı Türkler hiç umursamadı ve önceden planladığı hedefleri vurmaya devam etti. Daha da edecekler gibi…

Türkiye’nin bir drone kaybetmesinden sonra müdahale kapasitesi azalır diye düşündük. Tersine daha da arttı.

Drone düşürülmesinden sonra yapılan operasyonlarda onlarca PKK/YPG hedefi vuruldu, YPG mensubu etkisiz hale getirildi.

"SİHA'ları Ruslar iyi bilir"

Türk SİHA'larının Ruslar tarafından yakından tanıldığını belirten Şahin, "Suriye’de hava savunma sistemleri bulunan Rusya da zaman zaman Türkiye’nin SİHA operasyonları konusunda kaygılarını dile getiriyor, üs bölgelerine girmeyin diyor. Ama Türkiye SİHA operasyonları onlarca km derinlere kadar devam ediyor." dedi.

"ABD, YPG/PKK'yı sattı"

ABD'nin terör örgütünü sattığını belirten Şahin şöyle devam etti:

ABD önceden “Size PKK saldırdı ama siz YPG’yi vuruyorsunuz” açıklamalarında bulunurdu. Bu açıklamada YPG’ye müdahaleye yönelik bir eleştirisel yaklaşım yok. “Bizim askerlerimize zarar vermeyin de ne yaparsanız yapın” diyor.

Türkiye’ye; “ABD üsleri ve askerlerine zarar vermeden PKK ve YPG’ye yönelik operasyonunuza devam edin” şeklinde bir yaklaşım var.

İlk defa YPG’yi koruyan ve önceleyen bir açıklamanın aksine kendilerini önceleyen bir açıklamada bulunuldu. Kendi dertlerine düştüler. Bir nevi “bizim canımızı yakmayın da” yaklaşımı.

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