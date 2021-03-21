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Gündem SİHA korkusu PKK'yı şekilden şekle soktu! Şarlatana döndüler
Gündem

SİHA korkusu PKK'yı şekilden şekle soktu! Şarlatana döndüler

Son yıllarda düzenlenen operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'yı İHA ve SİHA korkusu sardı. Sözde Nevruz kutlaması yapan teröristlerin SİHA'lara yakalanmamak için kamufle olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:41:00 - 2021-03-21 12:05:21
SİHA korkusu PKK'yı şekilden şekle soktu! Şarlatana döndüler

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi hava harekâtları ile ağır darbe alan terör örgütü panikte. PKK nokta operasyonlarla çok sayıda kayıp verirken, Kuzey Irak'taki teröristler SİHA ve İHA korkusu nedeniyle kamplarda kamuflajlı kıyafetler ile dolaşmaya başladı. Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

İHA ve SİHA'larla yapılan nokta hava harekâtlarında bugüne kadar aralarında kırmızı ve mavi kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Dün çekilen görüntüler örgütte yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Kamuflaja büründüler

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Gara bölgesinde önceki gün terör kamplarında Nevruz'u kutlayan ve aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu teröristler hava harekâtından korunmak için kamuflaja büründü.

Karayılan da görüntülenmişti

En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti.

İHA'lar buldu komandolar vurdu

Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Komandoların gerçekleştirdiği bu operasyonun detayları ortaya çıktı.

Buna göre, saldırı hazırlığındaki teröristler, bölgede görev yapan insansız hava araçlarınca tespit edildi. Tespitin ardından komandolar gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra bölgeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda sağlanan "sıcak temas" sonucu "Hakim Serhat", "Cudi Halep" ve "Ruken Afrin" kod adlı teröristler etkisiz hale getirildi

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Yorumlar

Buralı

teknolojiye güvenmemek lazım.
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Selim

İHA lar bunu görünce gulmekden ölmüştür herhalde :)))
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