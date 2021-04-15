SİHA ile öldürülen teröristin ajandasından bakın neler çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK'nın İstanbul'da saldırı düzenlemek istediği kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraflarını çeken 8 şüpheliyi yakaladı. İstanbul polisini PKK adına çalışan 8 şüpheliye götüren olay Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 Ekim 2020'de SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen 'Amara' kod adlı teröristin üzerinden çıkan not defteri oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride 10 milyon lira ödülle aranan, PKK'nın sözde orta saha Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden kentlerde yaşayan işbirlikçilerin bilgileri çıktı.

Fotoğrafların ele geçirilmesinin ardından Amara kod adlı teröristin not defterinden çıkan isimler üzerinde araştırma yapan ekipler, teröristle bağlantılı işbirlikçilere ulaştı. İstanbul TEM ekipleri Diyarbakır'dan gelen bilgiler üzerine harekete geçti ve teröristle bağlantısını tespit ettiği şüphelileri izlemeye aldı. Şüphelilerin terörist Aydınlı'nın öldürülmesinden sonra sözde intikam almak için daha önceden fotoğraflarını çektikleri İstanbul Adalet Sarayı, Yavuz Selim Polis Merkezi, Tuzla Piyade Okulu ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi etrafında keşif ve konumlandırma yaptığı tespit edildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren 'Demhat Sperti' kod adlı terörist Mesut Taşkın, MİT tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK'nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu.

Şüphelilere yönelik ilk operasyonu teröristin öldürülmesinden 25 gün sonra 28 Ekim 2020'de düzenleyen İstanbul polisi, şüphelilerle bağlantılı işbirlikçileri yakalamak için İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının fotoğraflarını çeken 8 şüpheliyi yakalamak için 6 Nisan günü 5 ilçede operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin örgüt talimatıyla saldırı düzenlenebilecek yerlerin farklı açılardan fotoğraflarını çektikleri, krokiler hazırladıkları ve bu bilgileri de örgüt kuryeleri ile Lice kırsalına gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin sorgularının ardından İstanbul'da PKK adına çalışan işbirlikçilerin deşifre edileceği ve operasyonun büyüyeceği öğrenildi.