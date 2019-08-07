Sigortalı fındık işçileri hasada başladı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesi kapsamında sigortalı fındık işçileri, ürünü toplamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'ye bağlı çalışacak fındık işçileri, pilot bölge olarak belirlenen Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde anlaşma sağlanan kişilerin bahçelerinde fındık hasadına başladı.

15'er kişiden oluşan ekip, anlaşma sağlanan fındık bahçelerinde eylül sonuna kadar fındık hasadı yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Hilmi Güler, her yıl il dışından fındık toplamaya gelen fındık işçilerine 45 milyon lira harcandığını belirterek, başlatılan projeyle il dışına çıkan paranın Ordu ekonomisine kalmasını sağlamak istediklerini ifade etti.

Ekiplerin bugün fındık bahçelerine girdiğini kaydeden Güler, şöyle devam etti:

"Ordu ilimiz için önemli olan bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Bilindiği üzere her yıl fındık toplama maliyeti altında yaklaşık 45 milyon il dışına çıkıyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan, Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ'nin (ORTAR) amaçları arasında üreticilerimizin fındık toplama sezonu öncesi ve sonrası bahçe içinde yapılacak çalışmaları belediye eliyle yapmak vardı. Bu proje sayesinde fındık işçiliği başta olmak üzere bahçede yapılacak akla gelen ne varsa biz yapacağız."

Güler, yeni bir proje olmasına rağmen başvuruların yoğunluğuna işaret ederek, gelecek yıl bu projenin daha da zirveye çıkacağına inandığını aktardı.

Proje koordinatörü, Başkan Güler'in de danışmanı Asım Suyabatmaz ise Ordu'da fındık toplamanın artık daha kolay olacağını vurguladı.

Başlattıkları proje kapsamında fındık işçiliğini belediye bünyesine taşıdıklarını dile getiren Suyabatmaz, şunları kaydetti:

"Artık ORTAR şirketimiz sayesinde fındık toplayan işçilerimiz hem maaşlı hem de sigortalı olacaklar. Bu proje sayesinde çocuk işçiliğinin önüne geçmiş de olacağız. Projemizin ilerleyen safhalarında bahçelerimizde ihtiyaç olan ve bulunamayan tırpancı, budamacı, gübreci gibi tarım işçilerinin teminini belediyemiz karşılayacak. İstihdama da önemli katkı sağlayacak olan projemize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Fındık hasat döneminin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."



