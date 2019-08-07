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Sigortalı fındık işçileri bahçede

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor Projesi’ kapsamında sigortalı fındık işçileri pilot ilçelerde fındık toplamaya başladılar.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:11
Sigortalı fındık işçileri bahçede

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor Projesi’ kapsamında sigortalı fındık işçileri pilot ilçelerde fındık toplamaya başladılar.


Her yıl il dışından fındık toplamaya gelen fındık işçilerine 45 milyon TL harcandığının altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, başlatılan proje ile il dışına çıkan paranın Ordu ekonomisine kalmasını sağlamak istediklerini dile getirdi.



“Üreticimizin yanında olacağız”


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor Projesi’ kapsamında ekiplerin bugün fındık bahçelerine girdiğini ifade eden Başkan Güler, “Ordu ilimiz için önemli olan bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Bilindiği üzere her yıl fındık toplama maliyeti altında yaklaşık 45 milyon il dışına çıkıyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan, Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş’nin (ORTAR) amaçları arasında üreticilerimizin fındık toplama sezonu öncesi ve sonrası bahçe içinde yapılacak çalışmaları belediye eli ile yapmak vardı. Bu proje sayesinde fındık işçiliği başta olmak üzere bahçede yapılacak akla gelen ne varsa biz yapacağız. Yeni bir proje olmasına rağmen hem başvuru hem de işçi kardeşlerimizin ilgisi oldukça yoğun oldu. İnanıyorum ki, gelecek yıl bu proje daha da zirveye çıkacaktır” dedi.



“Tarihi bir gün yaşıyoruz"”


Ordu’da bugün tarihi bir gün yaşadıklarının altını çizen, Proje Koordinatörü ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Danışmanı Asım Suyabatmaz, Ordu’da fındık toplamanın artık daha kolay olacağını söyledi.


Proje Koordinatörü Suyabatmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi bir işe imza atıyoruz. Başlattığımız proje kapsamında fındık işçiliğini Belediyemiz bünyesine taşıdık. Artık ORTAR şirketimiz sayesinde fındık toplayan işlerimiz hem maaşlı hem de sigortalı olacaklar. Bu proje sayesinde çocuk işçiliğinin önüne geçmişte olacağız. Projemizin ilerleyen safhalarında bahçelerimizde ihtiyaç olan ve bulunamayan tırpancı, budamacı, gübreci gibi tarım işçilerinin teminini belediyemiz karşılayacak. İstihdama da önemli katkı sağlayacak olan projemize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz. Fındık hasat döneminin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştular.


Ordu Büyükşehir Belediyesinin kendilerine böyle bir iş sahası sağlamasından duydukları mutluluğu dile getiren fındık işçileri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, bu projenin daha geniş kapsamlı olmasını istediler. Kendilerinin hem maaşlı olmasını hem de sigortalı olduklarının altını çizen fındık işçileri, gelecek yıl başvurunun daha fazla olacağını” ifade ettiler.



Pilot bölge Altınordu-Ünye-Fatsa


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi AŞ’ye bağlı çalışacak fındık işçileri pilot bölge olarak belirlenen Altınordu-Ünye ve Fatsa ilçelerinde anlaşma sağlanan bahçe sahiplerinin fındık arazilerine girerek fındık hasadına başladılar. 15’er kişiden oluşan ekip, anlaşma sağlanan fındık bahçelerinde Eylül ayı sonuna kadar fındık hasadı yapacaklar.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:11
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