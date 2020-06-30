Sigortalı bir işte çalışıp KYK yurdunda kalınabilir mi?

KYK Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlandı. Burs veya kredi verilmeyecek öğrenciler için düzenlenen yönetmelikte ‘asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler’ ibaresi yürürlükten artık kaldırıldı. Artık bu öğrenciler de burs veya kredilerden faydalanailecek. Kredi veya burs alan öğrencinin, asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olması halinde de kredisi kesilmeyecek.

Sigortalı çalışırsam bursum/kredim kesilir mi?

Çalışan öğrenciler eski yönetmeliğe göre resmi olarak çalışıyor görünmemek için sigortalı işlerde çalışmıyor ya da çalıştıkları yerlerde sigorta yapılmamasını talep ediyorlardı. Bu yeni yönetmelikle öğrencilerin bu mağduriyetleri de giderilmiş oldu. Artık sigortalı olsun olmasın çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecek.