Sigorta primleri geriye dönük ödenebilir mi?
Kısa çalışma ödeneği döneminde emeklilik için sigorta primleri ödenmez. Ancak kısa çalışma döneminde belirli bir süre çalışıyorsanız ve işveren de bu süre için size maaş ödüyorsa o günler için emeklilik priminiz yatar. Peki işveren sigorta günlerimi yatırmıyorsa daha sonra geriye dönük sigorta yapabilir mi? Sigorta primleri geriye dönük ödenebilir mi?
Kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama işveren çalıştığımız için bizden kesiyor. Sigorta primimiz yatmıyor. Pandemi bitince yatıracağım diyor. Öyle olabilir mi, geriye dönük ödenebilir mi? Kısa çalışma ödeneği devlet tarafından ödenir, dolayısıyla işveren bu paraları sizden kesemez. Sigorta priminin yatmaması doğal, çünkü kısa çalışma ödeneğinden emeklilik primleri ödenmez. Kısa çalışma ödeneği döneminde tüm ay tam mesai yapıyorsanız işverenin kalan maaşınızı ödemesi gerekir. Geriye dönük ödeme diye bir şey iş kanununda yok. Bu durumda işvereniniz kanuna aykırı davranıyor demektir.
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