Sigorta primleri geriye dönük ödenebilir mi?

Kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama işveren çalıştığımız için bizden kesiyor. Sigorta primimiz yatmıyor. Pandemi bitince yatıracağım diyor. Öyle olabilir mi, geriye dönük ödenebilir mi? Kısa çalışma ödeneği devlet tarafından ödenir, dolayısıyla işveren bu paraları sizden kesemez. Sigorta priminin yatmaması doğal, çünkü kısa çalışma ödeneğinden emeklilik primleri ödenmez. Kısa çalışma ödeneği döneminde tüm ay tam mesai yapıyorsanız işverenin kalan maaşınızı ödemesi gerekir. Geriye dönük ödeme diye bir şey iş kanununda yok. Bu durumda işvereniniz kanuna aykırı davranıyor demektir.