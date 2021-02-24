Sigorta prim teşvik süresi uzatıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."