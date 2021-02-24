  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sigorta prim teşvik süresi uzatıldı
Ekonomi

Sigorta prim teşvik süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" açıklamasında bulundu

Yeniakit Publisher
2021-02-24 21:13:00 -
Sigorta prim teşvik süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki '5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden 'ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler..
1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı
Spor

1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan Adanspor-Giresunspor maçında turuncu beyazlıların kalecisi Goran Karacic fenalaşarak sahayı terk etmek ..
Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım! ‘Yeme de yanında uç’
Teknoloji

Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım! ‘Yeme de yanında uç’

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından ‘Akıncı’ ile ilgili dikkat çeken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay