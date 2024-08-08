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Ekonomi Sigorta prim borcu olanlar dikkat! SGK uyardı
Ekonomi

Sigorta prim borcu olanlar dikkat! SGK uyardı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 17:58:00 -
Sigorta prim borcu olanlar dikkat! SGK uyardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'ler gönderildiği, ancak söz konusu ödeme için herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmaması gerektiği belirtildi.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son dönemlerde vatandaşlarımıza, Genel Sağlık Sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler iletildiğine ilişkin kurumumuza şikayetler gelmektedir. 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında prim borcu bulunan vatandaşlarımız söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebilmekte, bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri için herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekmektedir. Kurumumuz tarafından vatandaşlarımıza ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmemektedir. Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi.

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