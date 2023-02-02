Sigorta eksperliği kursu açılıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu sigorta eksperliği kursu açacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 22.06.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 6.maddesi çerçevesinde, Türkiye çapında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2023 yılı içerisinde sigorta eksperliği kursu açılacak.
Bu çerçevede yeni eksper adayları için Ön Alım başvuruları (toplam 300 kontenjan) 1-20 Mart 2023 tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezine (www.segem.org.tr) yapılacak.
İl grupları, branşlar, kontenjanlar ve Ön Alım başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (www.seddk.gov.tr), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (www.tobb.org.tr) Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yer alacak “2023 Yılı Sigorta Eksperliği Kursu Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” adlı dokümandan edinilebilir.
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