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Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı

Türkiye’nin ilk perakende sigorta zinciri Sigorta Cini, Osmaniye ve İskenderun’da açtığı 2 mağazasının ardından Adana’da mağazalar açarak bölgeye yatırımlarına devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:18
Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı

Türkiye’nin ilk perakende sigorta zinciri Sigorta Cini, Osmaniye ve İskenderun’da açtığı 2 mağazasının ardından Adana’da mağazalar açarak bölgeye yatırımlarına devam ediyor. Sigorta Cini, Adana’da açtığı yeni 2 mağazası ile hizmet ağını genişleterek büyümesini sürdürüyor.


“Mahallenizin Sigortacısı” sloganıyla 6 yıl önce yola çıkan Sigorta Cini, ilk günden itibaren yatırımlarına devam ederek büyümesini devam ettiriyor. Klasikleşmiş sigortacılık anlayışının dışında bir perakende sigorta mağaza zinciri olarak hizmet veren Sigorta Cini, Adana’da açtığı 2 mağaza ile mağaza sayısını 39’a çıkarttı.


Adana mağazalarının açılışı dolayısıyla, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı, sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri olarak ülke genelinde açtığımız mağazalar ile tüm halkımızın ihtiyaç duyduğu anda, ihtiyaç duyduğu ürün için kolaylıkla bir sigorta uzmanına ulaşmasını sağlıyoruz. Türkiye’de bu modeli daha da yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.


Türkiye’nin diğer illerinde de Sigorta Cini mağazaları açmaya yönelik planları olduğunu kaydeden Aydınlı, “Ayrıca mağazalar dışında çeşitli dijital kanalar üzerinden müşterilerimize hizmetlerimizi sunmaya yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz. Böylece, Türkiye’nin en kolay erişilebilir ve yüksek hizmet kalitesi sunan sigorta dağıtım ağı olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Basın toplantısında sigorta sektörüne ilişkin genel değerlendirmelerde de bulunan Aydınlı, Sigorta Cini olarak, sigorta sektörüne yaptıkları yatırımlar ile Türk sigorta sektörünün gelişimi için hayata geçirdikleri bilinçlendirme çalışmalarından da bahsetti. Aydınlı, konuşmasına şu şekilde devam etti:


“Özellikle de şu an içinde bulunduğumuz ekonomik olarak zorlandığımız, çalkantılı dönemlerde sigortanın ilk tasarruf yapılacak yerlerden biri olmadığını, tam tersine bu dönemlerde sigorta yapılması gerektiğini müşterilerimize anlatmak istiyoruz. Çünkü böyle dönemlerde varlıklarımızın başına bir iş geldiği zaman bunları yerine koymak daha da zorlaşıyor. Bizim Sigorta Cini olarak bir misyonumuz var. Bu misyonumuz sigorta ihtiyacını ortaya çıkartmak ve sigorta ihtiyacını özellikle ailelere anlatmak. Bunu yaparken de farklı bir modelle yapmayı düşündük. Türkiye’de ilk defa ve halen sadece bizim uyguladığımız sigorta mağazacılığı konseptiyle yola çıktık. Büyümenin yanı sıra yeni kanal ve iş modellerine yatırım yaparak sektörün ilklerinden olmak önceliklerimizin başında geliyor. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız ve yeni mağazalarımızla birlikte büyümemizi sürdüreceğiz.”


Taşçı Sigorta’nın bünyesine katılmasıyla birlikte mağaza sayısını 39’a çıkartan Sigorta Cini’nin düzenlediği basın buluşmasında söz alan Adana Şakirpaşa Mağaza Müdürü Müslüm Taşçı, uluslararası bir şirket olan Sigorta Cini ailesine katılarak müşterilere daha iyi hizmet vereceklerini belirtti.


Yasemin Sigorta’nın Sigorta Cini ailesine katılmasına ilişkin sözü alan Mehmet Yasemin ise “Sigorta Cini ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun sigorta ürününü belirleyerek Türkiye’nin en güvenilir sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı tavsiye hizmeti sunacağız” diyerek sigortaya ihtiyacı olan herkesi mağazaya beklediklerini aktardı.


Konuşmaların ardından basın toplantısı soru-cevap kısmıyla devam etti. Toplantının sonunda Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı ve paydaşlar Mehmet Yasemin ile Müslüm Canlı el sıkışarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:18
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