Sigorta başlangıcı 8.9.1999 öncesi olanlar EYT kapsamına girer mi?

Soru: Benim ilk sigorta girişim 1991 yılında oldu. Toplam 980 gün SSK prim ödemem var. 10.3.2001 tarihinde memurluğa atandım. Ben EYT kapsamına girer miyim ve ne zaman emekli olurum? Ali V.

Cevap: Bilindiği üzere 8.9.1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan sigorta kanunlarına göre emeklilik için yaş şartı bulunmuyordu. SSK kapsamında olanlar erkek 25 yıl kadın 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemekle yaş beklemeden emekli olurdu. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları, kadın 20 tam yıl (7200 gün prim) erkek 25 tam yıl (9000 gün prim) ödemekle emekli olmaya hak kazanırdı. İlk defa 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için kademeli artan bir yaş şartı getirilmişti. İşte EYT’li dediklerimiz de ilk defa 8.9.1999 tarihi öncesi sigortalı olup kademeli yaş şartına tabi tutulanlardır. Buna göre ilk defa sigortalılığı 8.9.1999 tarihi olanlar EYT kapsamından yaş beklemeden ancak kanunun öngördüğü prim gün şartını da sağlama suretiyle emekli olma hakkını kazanacaklar. Ancak belirtelim ki bunlar ancak EYT yasalaştıktan sonra emekli olabilecekler. Sizin toplam priminiz 9000 güne ulaşınca EYT kapsamında emekli olma hakkınız oluşacak.