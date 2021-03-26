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Gündem Sigmar Gabriel Türkiye ile "iyi ilişkilerin" sırrını açıkladı
Gündem

Sigmar Gabriel Türkiye ile "iyi ilişkilerin" sırrını açıkladı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile "iyi ilişkilerin" sırrını paylaştı. Gabriel, Türkiye ve Almanya arasındaki karşılıklı saygı ve dostluğun iki ülkenin farklı görüşte olduğu konularda her zaman ortak bir noktada buluşulmasını sağladığını belirterek "İlişkilerimizdeki başarı, Türkiye'yle iş birliğimizin önde gelen örneğidir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:51:00 -
Sigmar Gabriel Türkiye ile "iyi ilişkilerin" sırrını açıkladı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bir süre önce başlattığı ve sosyal medyada giderek beğeni kazanan ADF120Sec (120 Saniye) uygulamasına katılarak Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi.

ADF'nin, Türkiye'yle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri konuşmak için mükemmel bir yöntem olduğunu söyleyen Gabriel, Almanya ve Türkiye arasındaki başarılı iş birliğinin temellerinin on yıllar öncesine dayandığını işaret etti.

Gabriel, "Her konuda anlaşamasak da karşılıklı saygımız ve iki ülke halkları arasındaki derin dostluk, her zaman ortak noktada buluşmamıza yardımcı olmuştur. İlişkilerimizdeki başarı, Türkiye'yle iş birliğimizin önde gelen örneğidir" diye konuştu.

"Türkiye'de son derece dostane şekilde ağırlanıyoruz"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar avrodan fazla olduğunu belirten Gabriel, "Almanya, Türkiye'nin ithalatında Rusya ve Çin'den sonra en büyük üçüncü ülkedir. 7 bin 500'ü aşkın Alman şirket Türkiye'de başarılı şekilde faaliyet göstermektedir. Almanya'da 3 milyonu aşkın Türk kökenli kişi yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Gabriel, Türkiye'nin birçok Alman yurttaş için en popüler turizm merkezlerinden biri olduğunu da belirterek "Bunun sebebi yalnızca Türkiye'nin sahil kıyısında birçok seçenek bulunması değil, aynı zamanda biz Almanların Türkiye'de son derece dostane şekilde ağırlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki karşılıklı başarıyı geleceğe taşımak ve arttırmak için her gün canla başla çalışan herkese en derin saygılarını ileten Gabriel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Antalya Diplomasi Forumu'na yürekten başarılar diliyorum. Özellikle Türk Dışişleri Bakanı, iyi ve eski dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na sarf ettiği tüm çaba için teşekkürlerimi sunuyorum. Salgınla mücadelemiz bittikten sonra, en sevdiğim şehirlerden biri olan Antalya'da yeniden şahsen buluşmayı ümit ediyorum."

 

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