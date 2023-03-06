Sığınmacı provokasyonları tutmadı! Ümit Özdağ ve karaktersiz çetesinin yeni hedefi tribünler

Bursaspor-Amedspor maçında açılan “Beyaz toros” ve “Mahmut Yıldırım” posterlerinin Ümit Özdağ‘ın ırkçı çetesi tarafından açıldığı iddia edilmişti. Türkiye’de olabilecek hiçbir provokasyon malzemesini kaçırmayan ve ırkçı çetesiyle anında o şehirde beliren Özdağ, tribünleri karıştırmak için gittiği Kayseri’de halkın tepkisinden kaçarak tuvalete sığınmıştı.

ZAFER PARTİSİ SAHİP ÇIKTI

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise söz konusu görsellere sahip çıkıldı. Paylaşıma şunlar yazıldı:

“Renault Toros, 1989-2000 yılları arasında Oyak Renault’un Bursa’daki fabrikasında, yıllarca Bursasporlu ve Bursalı işçi ve emekçiler tarafından üretilmiş bir otomobil markasıdır. Bu bağlamda #Bursaspor tribünlerinde Beyaz Toros pankartı açılması gayet doğaldır.”

İYİ PARTİLİLER DE DESTEK OLDU

Pankartlara İYİ Partili Mehmet Aslan ve İstanbul Gençlik Kolları İl Teşkilat Başkanı Tamer Kavukoğlu destek verdi.

Kavukoğlu, bir torosun önünde verdiği pozu paylaşıp “Toros’umuz beyaz değil ama yine de yenilmeyiz” paylaşımı yaptı. Tepkilerin ardından hesabını kilitleyen Kavukoğlu paylaşımı da sildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Partili Mehmet Aslan ise pankartlara verilen tepkiye “Apo’nun resmi açılınca demokrasi oluyor ama değil mi? Ben yorum yapmadım soru sordum! apo’ya terörist, pkk’ya terör örgütü diyemeyen bölücü kafa bana faşist der! Benim Türk/Kürt diye bir ayrımım yok! Sporda böyle şeylere de yer yok,doğru değil. Ama diğer maçta pkk bayrakları,apo posterleri açılırken neden tepki vermediniz? Soru net” yorumu yaptı.