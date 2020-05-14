Siğiller kanser yapabilir

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, genital bölgede siğillere yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, virüsün bulaştığı kişilerin tedavi olmaması halinde kanser riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün 300’den fazla çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerden 40’I, genital bölgede siğillere (deri kabartıları) yol açıyor. Bu siğillerin tedavisinin çok önemli olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “En fazla HPV 6 ve HPV 11 tipleri, genital bölgede siğillere sebep olur. HPV 16 ve HPV 18 tipleri ise kadınlarda rahim ağzı kanseri yapar. Erkek veya kadınların çoğu hayatlarında en az bir kez HPV virüsü ile karşılaşır. Vücut direnci, virüsü ya tam olarak yok eder veya vücutta hiçbir hasar yapamayacak halde baskıda tutar. Siğiller ise genelde virüs vücuda girdikten bir süre sonra ortaya çıkar. Bu süre bir haftadan bir yıla kadar değişebilir” dedi.

Kadınlar risk grubunda

HPV virüslerinin yol açtığı siğillerin tedavi edilmemesi halinde büyüme, yayılma, kaşınma ve kanama eğiliminde olabileceklerini de kaydeden Prof. Dr. Kilciler, uyarılarda bulunurken tedavi hakkında ise şunları söyledi: “Siğiller erkeklerde penis, testis, kasıklar ve anüs gibi bölgelerde; kadınlarda ise vajina dudaklarında, vajina içerisinde, anüste, kasıklarda ve rahim ağzında ortaya çıkar. Ağrı yapmazlar ancak HPV virüsünün bazı çeşitleri kadınlarda rahim ağzı kanseri yapabilir. Erkeklerde virüsün kanser yapıcı riski yoktur. Eşinde genital kondilom bulunan kadınların rahim ağzı kanseri riski nedeniyle HPV virüsüne karşı aşılanması gerekebilir. Üçlü aşılar, siğile yol açan virüs tiplerine karşı koruma sağlar. Dörtlü aşılar ise bunlara ek olarak rahim kanserine karşı kullanılabilir. HPV virüsünü vücuttan tamamen kaldıracak bir tedavi yok. Bu siğillere karşı en iyi ve etkili tedavi ise, siğillerin altına lokal uyuşturucu iğne yaparak koter ile onları yakmaktır. Çünkü HPV virüsü, 70 derecede ölür.”