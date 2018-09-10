Sigarayı bıraktı, 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi

Sigara kullanmaya 13 yaşında başlayan Bekir Evcioğlu (38), çocuklarının isteği üzerine günde 2 paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Her gün daha önce sigara satın almak için harcadığı parayı bir bidon içerisine koymaya başladı.

Birinci yılın bitiminde bidonu açan Evcioğlu 7 bin 200 TL biriktiğini gördü. Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Evcioğlu, "Günlük iki paketten fazla sigara içiyordum. Çocuğum kötü koktuğumu bu yüzden yanımda durmayacağını söyledi. O gün sigarayı bıraktım. Bıraktıktan sonra ne kadar kaybımın olduğunu merak ettim. Maddi ve sağlık açısından zararımı test etmek istedim. Bunun için kumbara yaptım. Günlük iki paket sigara parasını her akşam eve gittiğimde kumbarama atıyorum. Şehir dışına çıktığım zamanlarda, eve döndüğümde şehir dışında kaldığım süre boyunca atmadığım parayı toplu olarak kumbaraya atıyorum. Kumbaramı bir yıl boyunca açmadığım gibi ekstradan da para ilavesi yapmadım" dedi.