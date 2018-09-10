THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Sigarayı bıraktı, 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 25 yıl kullandığı sigarayı geçen yıl bırakan Bekir Evcioğlu, sigaraya harcadığı parayla 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:41
Sigarayı bıraktı, 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi

Sigara kullanmaya 13 yaşında başlayan Bekir Evcioğlu (38), çocuklarının isteği üzerine günde 2 paket içtiği sigarayı bırakma kararı aldı. Her gün daha önce sigara satın almak için harcadığı parayı bir bidon içerisine koymaya başladı.

Birinci yılın bitiminde bidonu açan Evcioğlu 7 bin 200 TL biriktiğini gördü. Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Evcioğlu, "Günlük iki paketten fazla sigara içiyordum. Çocuğum kötü koktuğumu bu yüzden yanımda durmayacağını söyledi. O gün sigarayı bıraktım. Bıraktıktan sonra ne kadar kaybımın olduğunu merak ettim. Maddi ve sağlık açısından zararımı test etmek istedim. Bunun için kumbara yaptım. Günlük iki paket sigara parasını her akşam eve gittiğimde kumbarama atıyorum. Şehir dışına çıktığım zamanlarda, eve döndüğümde şehir dışında kaldığım süre boyunca atmadığım parayı toplu olarak kumbaraya atıyorum. Kumbaramı bir yıl boyunca açmadığım gibi ekstradan da para ilavesi yapmadım" dedi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:41
  1. Sigara
  2. Sigarayı bırakan adam
  3. 1 yılda 7 bin 200 TL biriktirdi
  4. Çorum
  5. Sungurlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde, Avrupa'da ikinci
    1. Türkiye büyümede OECD'nin zirvesinde,..
    2. Orgeneral Güler, Burundili..
    3. Çiftlik Bank soruşturmasında sıcak..
    4. FETÖ firarisi Irak sınırında enselendi
    5. Sivas’ta et yiyen örümceği görenler..
    6. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bunu..
    7. Şanlıufra devlet ve özel yurtlar 2018
    8. KYK yurt başvuruları ne zaman?
    9. Trafik magandaları bıçak ve levye ile..
    10. Çiftlikbank'ın finans müdürü cezaevine..
    11. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    12. Şüphelenen jandarma, Yunanistan'a..
    13. Loris Karius'un sözleşmesindeki..
    14. Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! İşte..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekile yeni..
    16. Sivas'ta et yiyen örümcek paniği!..
    17. Öğrencilere dağıtılacak 141 milyon..
    18. Banliyö treni arabaya çarptı! 1 kişi..
    19. Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak..
    20. Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!..
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    ABD'den almaktan vazgeçtiler!
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
    Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
    Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek