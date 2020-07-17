Sigaraya zam ne kadar geldi?
Sigaraya zam ne kadar geldi? Sigaraya yapılan zammın ardından kullanıcılar sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı ve sigara ne kadar olacak? İşte merak edilen fiyatlandırmalara ilişkin detaylar ve resmi gazetede yayınlanan detaylar...
Sigaraya zam ne kadar geldi? 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan 9,13 liraya yükseldi. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira oldu.