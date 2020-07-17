Sigaraya zam ne kadar geldi? Sigaraya yapılan zammın ardından kullanıcılar sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki ama sigaraya ne kadar zam yapıldı ve sigara ne kadar olacak? İşte merak edilen fiyatlandırmalara ilişkin detaylar ve resmi gazetede yayınlanan detaylar...